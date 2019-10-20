1 numara Florin Andone

Galatasaray’da Falcao’nun ne zaman takıma döneceği tartışılırken, yıldız futbolcu tam hazır olmadan oynamayacak. Sivas maçında 2 gol atan Andone’nin, formu ve fiziksel olarak Falcao’nun çok önünde olması nedeniyle kesilmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Bu nedenle Falcao fiziksel olarak iyi duruma gelmeden riske edilmeyecek ve 11’in değişilmez ismi Andone olacak. Teknik kadronun Andone’nin takım arkadaşlarıyla diyaloğundan da çok memnun oldukları bildirildi.