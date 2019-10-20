Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler Galatasaray1 numara Florin Andone
20.10.2019 - 08:00 |

1 numara Florin Andone

Sivas maçında 2 gol atan Andone’nin, formu ve fiziksel olarak Falcao’nun çok önünde olması nedeniyle kesilmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

1 numara Florin Andone

Galatasaray’da Falcao’nun ne zaman takıma döneceği tartışılırken, yıldız futbolcu tam hazır olmadan oynamayacak. Sivas maçında 2 gol atan Andone’nin, formu ve fiziksel olarak Falcao’nun çok önünde olması nedeniyle kesilmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.
Bu nedenle Falcao fiziksel olarak iyi duruma gelmeden riske edilmeyecek ve 11’in değişilmez ismi Andone olacak. Teknik kadronun Andone’nin takım arkadaşlarıyla diyaloğundan da çok memnun oldukları bildirildi.

Di Maria'dan Nice ağlarına enfes gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkasında tarih var!

Arkasında tarih var!

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Real’e PSG taktiği

Real’e PSG taktiği

‘Zarar vermek istemedim’

‘Zarar vermek istemedim’

Sıradaki Haber