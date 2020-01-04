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04.01.2020 - 08:00 |

‘10 gün önce sözleşmesi uzadı’

Menajer Necdet Ergezen, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın İtalya’ya gideceği yönündeki haberlere son noktayı koydu.

Menajer Necdet Ergezen, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın İtalya’ya gideceği yönündeki haberlere son noktayı koydu.

Konuyla ilgili Radyospor’da Özgür Sancar’a açıklama yapan Ergezen, “Burak’ın sözleşmesini 1 buçuk, artı 1 yıl olarak yapmıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Burak İtalya’ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek” dedi.

Necdet Ergezen sakatlığı büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz’ün ise 7 Şubat’ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

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