10 numara hareket

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılı idareciler, transfer çalışmalarına erken başladı. Özellikle bu sezon taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Belhanda’yı satma kararı alan yönetim, daha yaratıcı ve yetenekli bir ismi kadrosuna katacak

Gidecekler listesini belirleyen Galatasaray Yönetimi, devre arasında Belhanda’yı gönderip takımda liderliği üstlenecek bir 10 numara transfer edecek.

Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim’in kapsamlı revizyon kararı almasından sonra yapılacak operasyonun şifreleri çözülmeye başlandı. Deneyimli teknik adamın ara transfer döneminde saha içinde yeni bir lider istediği öğrenildi. Belhanda’dan istediği verimi alamayan Terim’in ön tarafta yaşanan tıkanıklığı ve gol sorunu çözmek için forvet arkasında 10 numara pozisyonunda oynayacak yetenekli ve yaratıcı bir oyuncu talep ettiği bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcının bu kararı almasıyla beraber Faslı futbolcu ile yolların ayrılması kesinleşti. Cim-Bom’da sorunlu bir sezon geçiren ve taraftarla arası açılan Belhanda’nın maliyetinin de üzerinin çizilmesinde etkili olduğu ifade edildi.



Sıcak bakıyor

Faslı futbolcunun da Galatasaray’dan ayrılma fikrine artık sıcak bakmaya başladığı bildirildi. Geçtiğimiz yaz Arap yarımadasından kendisine yapılan cazip tekliflere olumsuz yanıt veren Belhanda’nın son dönemde tribünlerden sürekli olarak tepki görmesinden dolayı rahatsız olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu nedenle zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satarak hem yıllık 4 milyon euroya yakın maliyetinden kurtulmak isterken hem de devre arası için transfer kaynağı yaratmak istiyor.