10 numara ortada yok

Aslında her iki takımın orta sahadaki kaderi aynı... “10 numara” diye tabir edilen yıldızların mutsuz tavırları, Abdullah Avcı’yı da Fatih Terim’i de rahatsız ediyor. Beşiktaş’ta son haftalardaki en büyük gündem Adem Ljajic’in sıkıntıları olurken, Galatasaray’da da son Real Madrid maçında ıslıklanan ve küfürle karşılık veren Younes Belhanda üzüntüsü mevcut...



Kaçırdığı penaltılar, düşük formu ve isteksiz halleriyle sezon başından bu yana siyah-beyazlıların kaderini etkileyen Ljajic’ten Abdullah Avcı da memnun değil ve bunu dile getirdi. Ljajic, ligde 7 maçta 1 gol 3 asistle oynadı. Yüzde 86’lık pas isabeti yakaladı. Maç başına 1.3’lük şut ortalaması da tutturan Beşiktaşlı futbolcu, geçen yıl Vodafone Park’taki mücadelede galibiyet getiren golünü atmıştı.



Galatasaray’da da Belhanda’nın artık patlama yapması bekleniyor. Faslı futbolcu bu sezon ligde 6 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. Henüz istenen düzeyde olmayan Belhanda için bu derbi ‘özür dileme’ fırsatı... Maç başına 1.5’luk şut ortalaması olan tecrübeli oyuncu, yüzde 87’lik pas isabeti de yaptı.