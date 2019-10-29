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HaberlerTürkiye Kupası1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor(CANLI)
29.10.2019 - 13:28 |

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor(CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geliyor.

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor(CANLI)

Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı... Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geliyor.

1074 ÇANKIRISPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-2(İLK YARI SONA ERDİ)

GOL! 23' Barış Alıcı(Asist: Oğuz Kağan Güçtekin), 41'Scepovic

Fenerbahçe'den kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin'in asistinde bir diğer kiralık oyuncu Barış Alıcı takımını öne geçirdi: 0-1

 

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