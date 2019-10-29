29.10.2019 - 13:28 |
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor(CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı... Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geliyor.
1074 ÇANKIRISPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-2(İLK YARI SONA ERDİ)
GOL! 23' Barış Alıcı(Asist: Oğuz Kağan Güçtekin), 41'Scepovic
Fenerbahçe'den kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin'in asistinde bir diğer kiralık oyuncu Barış Alıcı takımını öne geçirdi: 0-1
Karşınızda Kylian Mbappe