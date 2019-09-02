12 Dev Adam, ABD karşısında

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı.

Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

Wilbekin'in durumu

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor.

Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Gözler NBA'deki oyuncularda olacak

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.

Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar da yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada

Galibiyetimiz yok

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.

Yarın TSİ 15.30'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

İlk kez 2004 yılında karşılaştı

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

En farklı yenilgi

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İlk resmi maç Dünya Şampiyonası finali

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı.

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

İspanya'daki Dünya Kupası'nda yine rakip oldular

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler.

Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.