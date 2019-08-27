12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda üçüncü oldu

Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvasında mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dominik Cumhuriyetini 87-59 mağlup ederek turnuvayı 3üncü sırada bitirdi.

Maçın ilk periyodundan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, ilk çeyreği 21-12, devreyi de 40-22 önde kapattı. 2nci yarıda da etkili oyununu devam ettiren Milliler, karşılaşmayı 87-59 kazanarak turnuvayı 3üncü bitirdi.

Türkiyede Ersan İlyasova ve Melih Mahmutoğlu 16'şar sayı kaydederken, Sertaç Şanlı 13, Yiğit Arslan ise 10 sayı ile mücadele etti. Hafif sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ise karşılaşmada süre almadı.

Türkiye, yarın FIBA Dünya Kupasında grup maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.