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21.08.2019 - 11:05| İSTANBUL (AA)

12 Dev Adam son provasını Çin'de yapacak

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak.

12 Dev Adam son provasını Çin'de yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, Dünya Kupası öncesi son provasını 23-27 Ağustos tarihlerinde Çin'de organize edilecek Atlas Challenge Turnuvası'nda yapacak.

Suzhou kentinin ev sahipliği yapacağı özel turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek.

A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçını 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30'da Porto Riko ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 21 Ağustos 2019
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