12 Dev Adam'dan Senegalâ€™e farklÄ± tarife

Ã‡in'in ev sahipliÄŸinde 31 AÄŸustos - 15 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek FIBA 2019 DÃ¼nya KupasÄ±â€™na katÄ±lacak A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Senegal ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 12 Dev Adam parkeden 94-59'luk skorla galip ayrÄ±ldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 38-27 Ã¶nde tamamlayan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larda Ersan Ä°lyasova 16 sayÄ±yla en skorer isim olurken, Furkan Korkmaz 13, Cedi Osman ise 11 sayÄ± ile oynadÄ±.Â KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, TBF CEOâ€™su Ã–mer Onan ve TBF yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de takip etti.Â MÃ¼sabaka Ã¶ncesinde milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan deneyimli basketbolcu Sinan GÃ¼lerâ€™e TBF Milli TakÄ±mlardan Sorumlu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi HÃ¼seyin BeÅŸok tarafÄ±ndan Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± forma takdim edildi.Â

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Ä°stanbulâ€™da oynayacaÄŸÄ± ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda yarÄ±n saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ÃœrdÃ¼n ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

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