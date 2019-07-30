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30.07.2019 - 16:29| İSTANBUL, (DHA)

12 Dev Adam'ın Slovenya kampı sona erdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Slovenya kampı bitti.

12 Dev Adam'ın Slovenya kampı sona erdi

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kampı sona erdi.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampını tamamladı. Ay-yıldızlılar günün son çalışmasını Kranjska Gora Arena'da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından dörde dört ve beşe beş hücum düzenleri üzerine çalıştı.

Slovenya kampını noktalayan milli takım, Ljubljana'dan bu akşam TSİ 21.00'de kalkacak uçakla yurda dönecek.

 

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