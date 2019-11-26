12. haftada kara tablo

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 11 haftada sürpriz puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Malatya deplasmanında da buna bir yenisini ekledi. 12 haftada tam 15 puan kaybeden ve sadece 21 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, liderlik yarışında geride kaldı. Deplasmanlarda 2 kez kazanabilen Ersun Yanal ve takımı, uzun galibiyet serilerine de imza atmakta zorlandı.



Bu sezon yalnızca sezonun ilk 2 haftası ve 8 ile 9. haftalarda arka arkaya galip gelen Fenerbahçe, seriyi bir türlü üç maça çıkaramadı. Süper Lig’de tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak giren Beşiktaş dahi 12. haftada puan olarak Fenerbahçe’yi yakaladı. Öte yandan Malatya maçında penaltı kaçıran kaptan Emre Belözoğlu, kaybedilen iki puan için tüm sorumluluğu kabul etti. Maçın çok kritik bir anında tam devre sona ererken kaçırdığı penaltının acısını yaşayan tecrübeli futbolcu adeta kahroldu.



Hem devre arasında hem de maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına bizzat durumunu anlatan sarı-lacivertli kaptan, kaçan 3 puana çok üzüldüğünü söyledi. Kendi hatası olduğunu ifade eden Emre’ye tüm takım arkadaşları ve teknik direktör Ersun Yanal destek verdi.