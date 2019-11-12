ÜMİT AVCI - MUSTAFA ANIKLI

Parasal olarak zor durumda kalan, sahaya çıkamayan, hatta ligden çekilen kulüplerin varlığına dikkat çeken Tuzcuoğlu, “Amacımız kulüpleri sürdürülebilir bir yapı içerisine sokmak... Ben federasyon olarak ligi 15 takımla oynamak istemiyorum” dedi.

Basketbolda kulüplerin yaşadığı mali kriz, futbolda olduğu gibi manşetlere taşınmasa da; lige etkisi çok... Lig kurgusu oluşurken çekilenler, lig başlarken beyaz bayrak çekenler, oldukça fazla... Ama bu, “Kol kırılır, yen içinde kalır” şeklinde gerçekleşince, olan basketbol ailesine oldu.

Buna kökten bir çözüm getirmek için kolları sıvayan Basketbol Federasyonu, futboldaki “Mali Fair Play” kavramını potaya taşıdı. Bu işin bayraktarı da, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı olan Engin Tuzcuoğlu... Tuzcuoğlu şimdi TBF Başkanı Hukuk Danışmanı olarak basketbol ailesi içerisinde kafa yormakta...



Basketbol kulüplerinin yapısının, futboldan farklı olduğunu dile getiren Engin Tuzcuoğlu, “Belediye kulüpleri, futbolla birlikte hareket eden spor kulüpleri ve sadece basketbol için kurulan kulüpler var. Bazıları da futbol dışında şirketleşme içerisine girdiler. Bizim buradaki amacımız, bu kulüpleri mali disiplin içine alıp, sürdürülebilir bir yapı içerisine sokmak... Eğer bu yapıyı oluşturamazsan, eninde sonunda kulüplerin durumu içinden çıkılmaz hale gelir” diye konuştu.

Kulüp lisanslama konusunda bu sezon herhangi bir ceza verilmeyeceğini, sadece alıştırma dönemi olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, “Bizim amacımız kulüplerin gelir kabiliyetini yükseltmek... Bu nedenle naklen yayın ve Spor Toto gelirleri dışında hedef olarak 12 milyon lira gösterdik. Gelecek sezon bu 14 milyon liraya çıkacak. Bunun da yüzde 40’ının belgelendirilmesi yeterli olacak. Bu şekilde kulüplerin pazarlama bölümlerini de harekete geçirmiş olacağız. Bugün sahaya çıkamayan takım oldu. Zorluk çekenler var. Ben artık federasyon olarak 15 takımla oynamak istemiyorum” ifadesini kullandı.

Engin Tuzcuoğlu, editörümüz Mustafa Anıklı ve basketbol muhabirimiz Ümit Avcı’nın sorularını yanıtladı.







Yüzde 40 şartı!

Özellikle futbolla iç içe olan kulüplerin gelirler konusunda bir takım sıkıntıları bulunduğuna da vurgu yapan TBF Danışmanı, “Zaten basketbol gelirlerinin futbola aktarılmaması için belgelendirme istiyoruz. Kulüplerle yaptığımız çalışma sonunda, bu gelirlerin yüzde 40’ının belgelendirilmesi kararını aldık. Bu da rastgele değil, diyaloglar sayesinde ortaya çıktı” yorumunu yaptı.

Gelir beyanının Avrupa’da İspanya ve İtalya’da bulunduğunu, ancak Türkiye’deki gibi bir sisteme oturtulmadığını dile getiren Engin Tuzcuoğlu, bu anlamda belki de bir ilki başardıklarını ifade etti.

Yöneticilere de talimat!

Kulüplerin daha iyi yönetilebilmesi için mali denetim ve lisanslamayı ön planda tutan Türkiye Basketbol Federasyonu, yöneticiler için de bir talimat hazırlığı içerisinde... Onlar konusunda da kriterler oluşturacak olan federasyonun, kulüplerin en iyi şekilde idaresi konusunda da kolları sıvadı.

Transfere izin yok

Türkiye Basketbol Federasyonu Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’na göre, kulüpler koşulları yerine getirmezse, gelecek sezon için cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Denk bütçenin ihlali durumunda önce uyarı ve düzeltilmesi için 15 günlük süre verilecek. Bunun ardından hala gerekler yerine getirilmezse, bu kez şartlar tamamlanana kadar transfer edilen oyuncular tescil edilmeyecek. Bunun devam etmesi durumunda da en az iki puan silme veya lige alınmama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.