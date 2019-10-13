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13.10.2019 - 21:25 | | AA

15 yaşındaki Cori Gauff'tan ilk WTA şampiyonluğu

15 yaşındaki ABD'li tenisçi Cori Gauf, Linz Açık'ta birinciliğe ulaşarak, WTA turnuvalarının en genç şampiyonu oldu.

15 yaşındaki Cori Gauff'tan ilk WTA şampiyonluğu

ABD'li Cori Gauff, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Linz Açık'ta birinciliğe ulaşarak, WTA turnuvalarının en genç şampiyonu oldu.

Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff ile 22 yaşındaki Letonyalı Jelena Ostapenko karşılaştı.

Rakibini 6-3, 1-6, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Cori Gauff, WTA turnuvalarının en genç şampiyonu unvanını elde etti. Bu yıl katıldığı Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç sporcu olan Cori Gauff, elemeleri İspanyol, Rus ve Belçikalı rakiplerine set vermeden geçmişti. 

Turnuvadaki ilk zaferini, kariyerinde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Venus Williams'ı ilk turda eleyerek alan genç tenisçi, ikinci turda Slovak Magdalena Rybarikova, üçüncü turda ise Sloven Polona Hercog'u saf dışı bırakmıştı. 

Gauff, dördüncü turda, turnuvayı şampiyon tamamlayan eski dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'e elenmişti. 

Sezonun son grand slam turnuvasına ABD Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılan 15 yaşındaki sporcu, üçüncü turda eski dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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