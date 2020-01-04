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04.01.2020 - 00:10 | | AA

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Milliler ilk maçını 15 Ocak'ta Kosova, ikinci maçını 17 Ocak'ta İrlanda ile oynayacak.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Aydın'da 15-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Cuma günü Aydın'da toplanacak aday kadroya şu isimler davet edildi: 

Emre Bilgin, Egemen Tutar, Necati Bilgiç (Beşiktaş), Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Ahmet Buğra Güven, Melih Bostan (Fenerbahçe), Eren Talha Akgeyik (TSG 1899 Hoffenheim), Efe Birinci (Trabzonspor), Mevlüt Han Ekelik (Antalyaspor), Cem Özgener (Altay), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Yiğit Kerem (Manisa FK), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Burak İnce (Altınordu), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Mahmut Afşar (Eintracht Frankfurt)

Milliler ilk maçını 15 Ocak'ta Kosova, ikinci maçını 17 Ocak'ta İrlanda ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip son müsabakasında ise 19 Ocak'ta Tanzanya ile karşı karşıya gelecek. 

Altınordu Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçların tümü saat 14.30'da başlayacak.

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

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