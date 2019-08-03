18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde!

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi.

Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı.



Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak.

Telefonla tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, gençlerin yanında bulunan TBF CEO'su Ömer Onan’ı arayarak tüm ekibe tebriklerini iletti, finalde başarı diledi.





İspanya, finalde Türkiye'nin rakibi oldu

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İspanya oldu.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki yarı final maçında ev sahibi Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya, ilk yarısını 36-34 geride tamamladığı maçın üçüncü çeyreğinde sergilediği etkili oyunla Yunanistan'ı 70-54 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye ile İspanya arasındaki final maçı, yarın TSİ 21.15'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. defa finale yükseldi.