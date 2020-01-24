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24.01.2020 - 22:15 |

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, La Manga Turnuvası'nda! Galatasaray detayı...

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenecek La Manga Turnuvası'nda mücadele edecek. Milli takımda aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Şubat Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Galatasaray'dan 4 isim davet edildi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, La Manga Turnuvası'nda! Galatasaray detayı...

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenecek La Manga Turnuvası'nda mücadele edecek. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin yer alacağı turnuva 7-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek. 

Milli takımda aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Şubat Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: 

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor) 

Defans: Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor) 

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Buluthan Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Hakan Yeşil (Trabzonspor) 

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)

Maç programı

Ay-yıldızlı ekibin La Manga Turnuvası'ndaki maç programı şöyle: 

7 Şubat Cuma: 

20.00 Türkiye-Portekiz 

9 Şubat Pazar: 

20.00 Türkiye-Norveç 

11 Şubat Salı: 

17.00 Türkiye-Romanya

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