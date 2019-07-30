19 Yaş Altı Milli Takımı, Belarus'u 2-1 yendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Atalay Yıldırım ve İlkay İşler kaydetti. Belarus'un golünü ise penaltıdan Aleh Nikifarenka attı.

Ay-yıldızlı takım, Belarus ile 1 Ağustos Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.