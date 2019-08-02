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02.08.2019 - 01:41

19 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±mÄ±, Belarus'u 4-0 yendi

19 YaÅŸ AltÄ± Futbol Milli TakÄ±mÄ±, deplasmanda Belarus ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 4-0 kazandÄ±.Â

19 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±mÄ±, Belarus'u 4-0 yendi

19 YaÅŸ AltÄ± Futbol Milli TakÄ±mÄ±, deplasmanda Belarus ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 4-0 kazandÄ±.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸkent Minsk'te oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada milli takÄ±mÄ±n gollerini Taha TunÃ§, Muhammet ArslantaÅŸ (2) ve Ali Yavuz Kol kaydetti.

Â Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±m, Belarus ile Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakadan da 2-1 galip ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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