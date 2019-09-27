1907 Fenerbahçe Espor'un eski antrenörüne yakalama kararı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



1907 Fenerbahçe Espor takımının yollarını ayırdığı antrenör Aykut Emre Başkal’ın, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İngiltere’nin North Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamada ‘Aykut Başkal, Ocak 2014 ile Aralık 2015 arası dönemdeki bir dizi sahteciliğe bağlantılı olarak yanlış beyan sahteciliğinden dolayı aranmaktadır’ denildi.

Bilişim suçu ve mahkemeye çıkmamak

Başkal’ın ayrıca Bilgisayar Kötüye Kullanma Yasası olarak bilinen Computer Misuse Act’tan dolayı ve 18 Ağustos 2017’de York Crown Court Mahkemesi’ne çıkmadığı için de arandığı aktarıldı. Başkal’ın polis birimleriyle kontağa geçmesi gerektiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den geçen ay ayrıldı

Aykut Emre Başkal göreve ocak ayında gelmişti. O dönem 1907 Fenerbahçe Espor’dan yapılan açıklamada “League of Legends takım koçumuz Crowe ile çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Bugüne kadar verdiği katkılar ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ederiz. Takımımızda Head Coach görevini 3. hafta itibarıyla Aykut Emre Başkal üstlenecektir” denilmişti.

Aykut Emre Başkal için geçtiğimiz günlerde 1907 Fenerbahçe Espor’un, kendisiyle 26 Ağustos 2019 itibariyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurduğu belirtilmişti.

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