2. ve 3. Lig KulÃ¼pler BirliÄŸi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Volkan Can ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸen ziyarete, TFF BaÅŸkan Vekili YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kaydÄ±n, TFF YÃ¶netim ve Ä°cra Kurulu Ãœyesi Ali DÃ¼ÅŸmez ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulÃ¼plerinin baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â

BaÅŸkan Nihat Ã–zdemir, Volkan Can ve beraberindeki kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±na A Milli TakÄ±m formasÄ± takdim etti.Â

Ã–te yandan, ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l ve TÃ¼rkiye Faal Futbol Hakemleri ve GÃ¶zlemcileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Abdurrahman ArÄ±cÄ± da Ã–zdemir'e ziyarette bulundu.