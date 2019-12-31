2019-2020 Sezonu SÃ¼per Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

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31.12.2019 - 11:41 |

2019-2020 Sezonu Süper Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) KulÃ¼p Lisans Kurulu, SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin takÄ±m harcama limitlerinin artÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± deÄŸerlendirip 2 EylÃ¼l 2019 tarihinde ilan ettiÄŸi limitleri ikinci transfer ve tescil dÃ¶nemi baÅŸlamadan revize ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

2019-2020 Sezonu Süper Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

Skorer Ã–zel -Â Ä°ÅŸte TFF'nin SÃ¼per Lig ekipleri belirlediÄŸi limitler;

KulÃ¼p Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 Noâ€™lu toplantÄ±sÄ±nda KulÃ¼p Lisans ve Finansal Fair Play TalimatÄ± EK.XII/G bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uyarÄ±nca SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin TakÄ±m Harcama Limitlerinin artÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸ ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen TakÄ±m Harcama Limitleri, Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemi baÅŸlamadan aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde revize edilmiÅŸtir:

KulÃ¼p AdÄ±

TakÄ±m Harcama Limiti

1.GALATASARAY A.Åž.

451.659.184-TL

2.MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK

179.821.014-TL

3.BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.

275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Åž.

126.552.658-TL

5.BTC TÃœRK YENÄ° MALATYASPOR

97.575.509-TL

6.FENERBAHÃ‡E A.Åž.

224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Åž.

59.355.091-TL

8.Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR

83.192.355-TL

9.AYTEMÄ°Z ALANYASPOR

100.032.618-TL

10.Ä°STÄ°KBAL MOBÄ°LYA KAYSERÄ°SPOR

69.092.764-TL

11.Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž.

121.001.299-TL

12.DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR

82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÃœCÃœ

83.167.107-TL

14.KASIMPAÅžA A.Åž.

90.647.027-TL

15.GÃ–ZTEPE A.Åž.

88.726.737-TL

16.GAZÄ°ANTEP FUTBOL KULÃœBÃœ A.Åž.

96.545.656-TL

17.GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ°

84.125.951-TL

18.YUKATEL DENÄ°ZLÄ°SPOR

78.184.551-TL

2019-2020 Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranlarÄ± (2019-2020 sezonu iÃ§in % 30) profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmesi tescili bakÄ±mÄ±ndan yukarÄ±da aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olan takÄ±m harcama limitlerine dahil edilir.

Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde SÃ¼per Lig kulÃ¼pleri, KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/Ä° Maddesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerini Ã¶nceden Kurula sunmak ile yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r. KulÃ¼plerin futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerinin takÄ±m harcama limitlerini aÅŸÄ±p aÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na Kurul tarafÄ±ndan karar verilecektir.

*SÄ±ralama, 2018-2019 SÃ¼per Lig sezon sonu puan durumuna gÃ¶re dÃ¼zenlenmiÅŸtir.Â 

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2019-2020 Sezonu SÃ¼per Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

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