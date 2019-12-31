2019-2020 Sezonu SÃ¼per Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

2019-2020 Sezonu Süper Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) KulÃ¼p Lisans Kurulu, SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin takÄ±m harcama limitlerinin artÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± deÄŸerlendirip 2 EylÃ¼l 2019 tarihinde ilan ettiÄŸi limitleri ikinci transfer ve tescil dÃ¶nemi baÅŸlamadan revize ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Skorer Ã–zel -Â Ä°ÅŸte TFF'nin SÃ¼per Lig ekipleri belirlediÄŸi limitler;
KulÃ¼p Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 Noâ€™lu toplantÄ±sÄ±nda KulÃ¼p Lisans ve Finansal Fair Play TalimatÄ± EK.XII/G bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uyarÄ±nca SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin TakÄ±m Harcama Limitlerinin artÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸ ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen TakÄ±m Harcama Limitleri, Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemi baÅŸlamadan aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde revize edilmiÅŸtir:
KulÃ¼p AdÄ±
TakÄ±m Harcama Limiti
1.GALATASARAY A.Åž.
451.659.184-TL
2.MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK
179.821.014-TL
3.BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.
275.335.170-TL
4.TRABZONSPOR A.Åž.
126.552.658-TL
5.BTC TÃœRK YENÄ° MALATYASPOR
97.575.509-TL
6.FENERBAHÃ‡E A.Åž.
224.731.066-TL
7.ANTALYASPOR A.Åž.
59.355.091-TL
8.Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR
83.192.355-TL
9.AYTEMÄ°Z ALANYASPOR
100.032.618-TL
10.Ä°STÄ°KBAL MOBÄ°LYA KAYSERÄ°SPOR
69.092.764-TL
11.Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž.
121.001.299-TL
12.DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR
82.439.445-TL
13.MKE ANKARAGÃœCÃœ
83.167.107-TL
14.KASIMPAÅžA A.Åž.
90.647.027-TL
15.GÃ–ZTEPE A.Åž.
88.726.737-TL
16.GAZÄ°ANTEP FUTBOL KULÃœBÃœ A.Åž.
96.545.656-TL
17.GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ°
84.125.951-TL
18.YUKATEL DENÄ°ZLÄ°SPOR
78.184.551-TL
2019-2020 Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranlarÄ± (2019-2020 sezonu iÃ§in % 30) profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmesi tescili bakÄ±mÄ±ndan yukarÄ±da aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olan takÄ±m harcama limitlerine dahil edilir.
Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde SÃ¼per Lig kulÃ¼pleri, KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/Ä° Maddesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerini Ã¶nceden Kurula sunmak ile yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r. KulÃ¼plerin futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerinin takÄ±m harcama limitlerini aÅŸÄ±p aÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na Kurul tarafÄ±ndan karar verilecektir.
*SÄ±ralama, 2018-2019 SÃ¼per Lig sezon sonu puan durumuna gÃ¶re dÃ¼zenlenmiÅŸtir.Â
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