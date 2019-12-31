2019-2020 Sezonu SÃ¼per Lig takÄ±m harcama limitleri belirlendi

Skorer Ã–zel -Â Ä°ÅŸte TFF'nin SÃ¼per Lig ekipleri belirlediÄŸi limitler;

KulÃ¼p Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 Noâ€™lu toplantÄ±sÄ±nda KulÃ¼p Lisans ve Finansal Fair Play TalimatÄ± EK.XII/G bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uyarÄ±nca SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin TakÄ±m Harcama Limitlerinin artÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸ ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen TakÄ±m Harcama Limitleri, Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemi baÅŸlamadan aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde revize edilmiÅŸtir:

KulÃ¼p AdÄ± TakÄ±m Harcama Limiti 1.GALATASARAY A.Åž. 451.659.184-TL 2.MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK 179.821.014-TL 3.BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. 275.335.170-TL 4.TRABZONSPOR A.Åž. 126.552.658-TL 5.BTC TÃœRK YENÄ° MALATYASPOR 97.575.509-TL 6.FENERBAHÃ‡E A.Åž. 224.731.066-TL 7.ANTALYASPOR A.Åž. 59.355.091-TL 8.Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR 83.192.355-TL 9.AYTEMÄ°Z ALANYASPOR 100.032.618-TL 10.Ä°STÄ°KBAL MOBÄ°LYA KAYSERÄ°SPOR 69.092.764-TL 11.Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž. 121.001.299-TL 12.DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR 82.439.445-TL 13.MKE ANKARAGÃœCÃœ 83.167.107-TL 14.KASIMPAÅžA A.Åž. 90.647.027-TL 15.GÃ–ZTEPE A.Åž. 88.726.737-TL 16.GAZÄ°ANTEP FUTBOL KULÃœBÃœ A.Åž. 96.545.656-TL 17.GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° 84.125.951-TL 18.YUKATEL DENÄ°ZLÄ°SPOR 78.184.551-TL

2019-2020 Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranlarÄ± (2019-2020 sezonu iÃ§in % 30) profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmesi tescili bakÄ±mÄ±ndan yukarÄ±da aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olan takÄ±m harcama limitlerine dahil edilir.

Ä°kinci Transfer ve Tescil DÃ¶nemiâ€™nde SÃ¼per Lig kulÃ¼pleri, KulÃ¼p Lisans ve Fair Play TalimatÄ± EK.XII/Ä° Maddesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerini Ã¶nceden Kurula sunmak ile yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r. KulÃ¼plerin futbolcu sÃ¶zleÅŸmelerinin takÄ±m harcama limitlerini aÅŸÄ±p aÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na Kurul tarafÄ±ndan karar verilecektir.

*SÄ±ralama, 2018-2019 SÃ¼per Lig sezon sonu puan durumuna gÃ¶re dÃ¼zenlenmiÅŸtir.Â

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