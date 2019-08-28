2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu: Japonya

Japonya, 2006'da ev sahibi olarak yer aldığı turnuvaya 13 yıl sonra katılma başarısı gösterdi. Dünya Kupası'nda ayrıca 1963, 1967 ve 1998'de mücadele eden Japonya, E Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Çekya karşısında başarı arayacak.

Japonya, Dünya Kupası'nda 26 maçta 5 galibiyet alabilirken, rakiplerine 21 kez mağlup oldu.

Elemelerin 2. turunda yenilmedi

Japonya, Asya elemelerinin ilk turunda zorlanmasına rağmen 2. tura yükselmeyi başardı. İlk turda Avustralya, Filipinler ve Tayvan ile karşılaşan Japonya, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle üst tura yükseldi. Japonya, 2. turda İran, Kazakistan ve Katar ile oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanarak Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı

Takımın başantrenörü Arjantinli Julio Lamas, genç ve tecrübeli oyuncularından kurulu bir kadroyla başarı arayacak.

Bir yandan Dünya Kupası'nda iyi bir derece almayı hedefleyen Lamas, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek ekibin temellerini de atmaya çalışıyor.

Japonya'da NBA ekiplerinden Washington Wizards forması giyen 21 yaşındaki Rui Hachimura ile Memphis Grizzlies kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Yuta Watanabe Lamas'ın beklentilerini karşılamaya çalışacak

Asya temsilcisinde 34'er yaştaki Nick Fazekas, Joji Takeuchi, Kosuke Takeuchi ve 31 yaşındaki Ryusei Shinoyama tecrübeleriyle takımlarına katkı vermeye çalışacak.

Japonya Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Seiya Ando, Shuto Ando, Yudai Baba, Nick Fazekas, Rui Hachimura, Makoto Hiejima, Avi Koki Schafer, Ryusei Shinoyama, Joji Takeuchi, Kosuke Takeuchi, Daiki Tanaka, Yuta Watanabe.

İlk maçı Türkiye ile yapacak

Maçlarını Şhanghay'da oynayacak Japonya'nın E Grubu'nda TSİ maç programı şöyle;

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye-Japonya

3 Eylül Salı:

11.30 Japonya-Çekya

5 Eylül Perşembe:

15.30 ABD-Japonya