2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu: Türkiye

2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda başarı kovalayacak Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek.

Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez 2002'de katılan Türkiye, sonraki 3 turnuvada da yer almayı başardı. Milli takım, Çin'deki organizasyona da katılmaya hak kazanarak bunu üst üste beşinci kez gerçekleştirdi.

2019 Dünya Kupası elemeleri

A Milli Takım, 2019 Dünya Kupası'na ise Avrupa elemelerindeki başarısıyla katılma hakkı elde etti.

Elemelerin 1. turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile karşılaşan milli takım, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle birinci sırada yer alarak 2. turda yoluna devam etti. 2. turdaki eleme maçlarında İspanya, Karadağ ve Slovenya ile karşılaşan milli takım, 2. olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyona iyi başlıyor

A Milli Takım, Dünya Kupası maçlarına iyi başlamasıyla dikkati çekiyor.

Milliler, daha önceki Dünya Kupası'nın üçüncü oynadığı ilk maçı kazanmayı başardı. 2002'deki turnuvanın açılış karşılaşmasında Porto Riko'ya 78-75 mağlup olan Türkiye, 2006'daki Dünya Kupası'nın ilk maçında Litvanya'yı 76-74 mağlup etti. Ev sahibi olduğu 2010'daki organizasyonun birinci mücadelesinde Fildişi Sahili'ne 86-47 üstünlük kuran milliler, 2014'te ise Yeni Zelanda'yı 76-73 yendi. Türkiye, Dünya Kupası ilk turunda gruplarda oynadığı 18 maçın 13'ünü kazandı ve katıldığı 4 turnuvada da bir üst tura yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncu olarak 2002 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında milli takım forması giydi. Türkoğlu, attığı 230 sayıyla Türkiye'nin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

NBA patentli oyuncularıyla başarı arayacak

Türkiye, NBA patentli yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı kovalayacak.

Şhanghay kentinde maçlarını yapacak A Milli Takım, NBA'de forma giyen Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz ile ilk aşamada gruptan çıkmaya çalışacak. Uzun yıllardır NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, dünyanın en büyük basketbol organizasyonlarından Milwaukee Bucks'da kariyerini sürdürüyor. Türkiye'nin ikinci olduğu 2010 Dünya Kupası'ndaki kadroda da yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 2014'teki organizasyonda forma giymemişti. Ersan, uzun bir aradan sonra milli takımın başarısı için ter dökecek.

Türk basketbolunun son dönemde dikkati çeken isimleri arasında yer alan Cedi Osman, ikinci kez Dünya Kupası'nda oynama heyecanı yaşayacak. 2014'teki turnuvada forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de Cleveland Cavaliers kadrosunda yer alıyor.

Milli takımın güveneceği bir başka NBA patentli oyuncu Furkan Korkmaz olacak. Philadelphia 76ers'da forma giyen Furkan, ilk kez bu büyük organizasyonda görev alacak.

Elemelerde performanslarıyla göz doldurdular

A Milli Takım'ın üç oyuncusu elemelerde görev aldıkları maçlardaki performanslarıyla da göz doldurdu.

Elemelerin 1. turunda Ukrayna karşısında 20 sayı üreten Cedi Osman, İsveç maçında da aynı performansı gösterdi. Milli oyuncu, 2. turdaki Karadağ maçında 18, Slovenya karşılaşmasında 19 sayı ve 11 ribauntla etkili oldu.

Ukrayna karşısında 21 sayı üreten Furkan Korkmaz ise İsveç potasına 23 sayı bıraktı. Furkan, 2. turda 13 ve Slovenya mücadelesinde 24 sayı üretti.

Elemelerin büyük bölümünün lig maçlarının oynandığı döneme denk gelmesi nedeniyle milli takım kadrosunda fazla bulunamayan Ersan İlyasova ise Karadağ karşısında 17 ve Slovenya maçında 14 sayı buldu.

Semih Erden de tecrübesiyle katkı verecek

Kadroda yer alan Semih Erden ise tecrübesiyle takımın önemli isimlerinden biri olacak.

Geçmiş yıllarda NBA'de de forma giyen Semih, 2010 ve 2006 organizasyonların ardından üçüncü kez milli takım için mücadele verecek.

Semih Erden, elemelerdeki 85 sayısıyla milli takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Milli takımın 12 kişilik nihai kadrosu 30 Ağustos'ta açıklanacak.

Maç takvimi

E Grubu'ndaki mücadelesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde yapacak A Milli Takım'ın TSİ maç programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye-Japonya

3 Eylül Salı:

15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye-Çekya