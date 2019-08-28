2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Brezilya

8. FIBA Dünya Kupası'nda Amerika'dan katılan 7 takımdan biri olan Brezilya, bundan önceki 17 organizasyonda da boy gösterdi. FIBA dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Brezilya; Yunanistan, Yeni Zelanda ve Karadağ'ın bulunduğu F Grubu'ndan çıkma mücadelesi verecek. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan Brezilya, 55 yıl süren altın madalya hasretini Çin'deki Dünya Kupası'nda sonlandırmaya çalışacak.

Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Şampiyonası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma serüveni

Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde yaptığı 12 maçta 9 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşmada mağlup oldu. Elemelerin ilk turunda B Grubu'nda Venezuela, Şili ve Kolombiya ile mücadele eden Brezilya, 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle adını ikinci tura yazdırdı

Bu turda Kanada, Dominik Cumhuriyeti ve Virgin Adaları ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle F Grubu'nu üçüncü bitirerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Dünya Kupası geçmişi

Brezilya Milli Takımı, daha önce 17 kez organize edilen Dünya Kupası'nın tamamına katılma başarısı gösterdi.

1950 yılındaki ilk şampiyonayı 4. bitiren Brezilya, 1954'te ev sahipliği yaptığı turnuvada gümüş madalya kazandı. Güney Amerika temsilcisi, 1959'da Şili'de ve 1963'te bir kez daha evinde düzenlenen şampiyonadan altın madalyayla ayrıldı. 1967'de bronz ve 1970 yılında gümüş madalya alan Brezilya, Filipinler 1978'de elde ettiği bronz madalyadan bu yana kürsüye çıkma başarısı gösteremedi.

2010'da Türkiye'de düzenlenen turnuvayı 9. tamamlayan Brezilya, dünya şampiyonlarında 139 maça çıktı. Güney Amerika ülkesi, bu maçlardan 84'ünü kazandı, 55'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Kadro

Tecrübeli Hırvat başantrenör Aleksandar Petrovic'in çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyecek 12 kişilik kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Leandrinho Barbosa, Vitor Benite, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio, Alex Garcia, Marcelinho Huertas, Augusto Lima, Didi Louzada, Rafa Luz, Yago Mateus, Anderson Varejao, Marquinhos Sousa.

Dikkati çeken oyuncular

Brezilya'da NBA'de forma giyen 2 basketbolcu ön plana çıkıyor.

Kanada'nın Toronto Raptors takımında forma giyen 2,02 metre boyundaki forvet Bruno Caboclo ile Chicago Bulls'ta oynayan 2,06 metre boyundaki pivot Cristiano Felicio, Güney Amerika temsilcisinin en önemli kozları olacak.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen skorer oyun kurucu Marcelinho Huertas'ın performansı da Brezilya'nın turnuvada ilerleyip ilerleyemeyeceğine etki edecek.

Maç takvimi

Brezilya'nın F Grubu'nda Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

3 Eylül Salı:

15.00 Brezilya-Yunanistan

5 Eylül Perşembe:

11.00 Brezilya-Karadağ