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27.12.2019 - 15:53 | | Sporx

2019'un Muhteşem Çocuğu listesinden bir Türk

Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz, "2019'un Muhteşem Çocuğu" anketinde kendisine yer buldu.

2019'un Muhteşem Çocuğu listesinden bir Türk

Footballtalentscout.net tarafından 24 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ankette Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Beyaz da bulunuyor.

Futbolda dünyada yetenekli bulunan 40 çocuğun bulunduğu ve sonucunda "2019'un Muhteşem Çocuğu"'nu belirleyecek olan ankette Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Akademi futbolcusu Ömer Faruk Beyaz da yer aldı.

Adaylar arasında Liverpool'dan Harvey Elliott, Barcelona'dan Ansu Fati, Inter'den Espasito gibi isimler de bulunuyor.

 

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