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HaberlerFenerbahçe Haberleri 2019'un muhteşem çocuğu Ömer Faruk Beyaz...
01.01.2020 - 23:41 |

2019'un muhteşem çocuğu Ömer Faruk Beyaz...

Fenerbahçe'nin gelecekteki önemli yıldızları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, ünlü bir internet sitesi tarafından tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli bulunan 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette, "2019’un Muhteşem Çocuğu” seçildi.

2019'un muhteşem çocuğu Ömer Faruk Beyaz...

Sarı lacivertli takımın gözbebeği Ömer Faruk Beyaz'a büyük onur. Ünlü bir internet sitesinin düzenlediği dünyada yetenekli bulunan 40 genç futbolcunun yer aldığı ankete katılan genç futbolcu '2019'un' Muhteşem Çocuğu' seçildi.

Fenerbahçe Futbol Akademi hesabı da bu haberi, "2019'un muhteşem çocuğu Ömer Faruk" başlığıyla duyurdu.

Sarı lacivertli takımın gelecekteki en önemli yetenekleri arasında gösterilen Ömer Faruk şu anda U19 takımında forma giyiyor.

2019un muhteşem çocuğu Ömer Faruk Beyaz...

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