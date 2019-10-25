2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

2020 CEV Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi temsil edecek ekiplerden kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbankın rakipleri, Bulgaristanın başkenti Sofyada gerçekleşen Avrupa Voleybol Galasındaki kura çekimiyle belirlendi.

Kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, A Grubunda Polonyadan Budowlani Lodz ve Finlandiyadan LP Salo ile eşleşti.

Bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank ise; Rusyadan Lokomotiv Kaliningrad, İtalyadan Savino Del Bene Scandicci ve Slovenyadan Nova KBM Branik Maribor takımı ile mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubunda İtalyadan Cucine Lube Civitanova, Trentino Itas ve Çek Cumhuriyetinden Jihostroj Ceske Budejovice ile eşleşti. Halkbank ise; C Grubunda Rusyadan Zenit Kazan, Belçikadan VC Greenyard Maaeseik ve Polonyadan Jastrzebski Wegiel takımları ile karşı karşıya gelecek.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında; kadınlarda ve erkeklerde 20 takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak.

CEV Şampiyonlar Liginde kadınlarda grup maçları, 19 Kasım 2019 18 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Liginde erkeklerde grup maçları 03 Aralık 2019 19 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.