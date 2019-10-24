Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan Futbol2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası Çin'de yapılacak
24.10.2019 - 10:30 | | İSTANBUL (AA)

2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası Çin'de yapılacak

24 takımlı yeni format, ilk defa Çin'deki organizasyonda uygulanacak.

2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası Çin'de yapılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 24 takımın katılacağı 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasını kararlaştırdı.

Çin'in Şanghay kentinde toplanan FIFA Konseyi'nin, 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasına oy birliğiyle karar verdiği açıklandı.

Turnuvanın, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk defa 24 takımın katılacağı turnuvada, üçer takımlı 8 grubun olacağı, birincilerin çeyrek finale kalacağı duyuruldu.

Turnuvaya katılımın nasıl olacağı ise FIFA ve bölge konfederasyonları arasındaki müzakereler sonucu belirlenecek.

 

Matip'ten Eljif Elmas'a sert müdahale!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filede dev derbi: Galatasaray-Fenerbahçe

Filede dev derbi: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

Tamer Tuna: Kazanmak zorundayız

Tamer Tuna: Kazanmak zorundayız

Libertadores'te finalin adı: Flamengo-River Plate

Libertadores'te finalin adı: Flamengo-River Plate

Sıradaki Haber