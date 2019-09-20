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20.09.2019 - 12:55 |

2023 Şampiyonlar Ligi finali Wembley'e...

İngiltere’nin ünlü stadı Wembley, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

2023 Şampiyonlar Ligi finali Wembley'e...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

UEFA’nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi için flaş bir haber geldi. Sky Sports’ta yer alan haberde, 2023 yılında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere’nin ünlü stadı Wembley’de olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın gelecek hafta UEFA Başkanı Alexandar Ceferin tarafından yapılacağı ifade edildi. 1923’ten beri 8. kez bir Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapacak Wembley, 100. yılında dev bir organizasyonu ağırlayacak.

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