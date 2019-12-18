18.12.2019 - 12:01 |
24 Erzincanspor Beşiktaş maçı canlı izle... a Spor izle
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'un konuğu oluyor. İlk maçta 3-0'lık bir avantaj elde eden Kara Kartal rövanş maçında da güzel bir skor elde edip yoluna emin adımlarla yürümek istiyor. Taraftar ise maçı kaçırmak istemiyor. 24 Erzincanspor Beşiktaş maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı bir maç futbolseverleri bekliyor. 24 Erzincanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip bu maçtan da galip ayrılma peşinde... 24 Erzincanspor ise kendi sahasında bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Futbolseverler ise maçı canlı izlemek için araştırma yapıyor.
A SPOR HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)A SPOR HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor.
Uydu: Türksat
Frekans:12053
Sembol Oranı:27500
Polarizasyon: H-Yatay Doğu
FEC: 5/6