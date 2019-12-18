24 Erzincanspor Beşiktaş maçı canlı izle... a Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı bir maç futbolseverleri bekliyor. 24 Erzincanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip bu maçtan da galip ayrılma peşinde... 24 Erzincanspor ise kendi sahasında bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Futbolseverler ise maçı canlı izlemek için araştırma yapıyor.

A SPOR CANLI İZLE

A SPOR HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)A SPOR HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor.

Uydu: Türksat

Frekans:12053

Sembol Oranı:27500

Polarizasyon: H-Yatay Doğu

FEC: 5/6