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28.08.2019 - 20:55| AA

3 numaralı seribaşı Pliskova üçüncü turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı Pliskova üçüncü turda

 

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Çek Pliskova, ikinci tur mücadelesinde dünya klasmanında 202. sırada yer alan Gürcü Mariam Bolkvadze ile karşılaştı.

Toplam 65 dakika süren karşılaşmayı 6-1 ve 6-4'lük setlerle kazanan Pliskova, adını üçüncü tura yazdırdı.

 

Turnuvada üç yıl önce final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, Ons Jabeur-Aliaksandra Sasnovich maçının galibiyle karşılaşacak.

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