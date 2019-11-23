3 puandan daha fazlası

SERDAR SARIDAĞ

Ligdeki galibiyet serisini, İttifak Holding Konyaspor karşısında devam ettirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, ligin ilk yarısının en zor maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.



Hafta boyunca oyuncularıyla taktik toplantıları yapan deneyimli teknik adamın, İttifak Holding Konyaspor’un ligdeki durumuna aldanılmaması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Aykut Kocaman’ın iyi bir taktisyen olduğunu da sözlerine ekleyen siyah-beyazlı teknik adamın “Son üç maçta takım savunmayı ve hücumu aynı anda yapıyoruz. Milli aradan önce, çıkış yakalamış olsak da önemli eksikliklerimiz vardı. Bireysel hatalardan uzak durabilirsek, takım olarak iyi işler yapıyoruz. Rakip için bugünkü maç bir dönüm maçı. Kaybetmemek için var güçleriyle mücadele edecekler” ifadelerini kullandı.



‘Zor bir maç’

3 puanın önemine değinen Abdullah Avcı’nın “Bu deplasmandan üç puanla dönmek demek çok şey demek. Aslında kalan haftalarda hiç bir maç kolay değil ama bizim öncelikli amacımız, bu galibiyet serisini mümkün olabildiği kadar devam ettirmek. Bugün maçta saha parselizasyonunda rakibe üstün olmamız lazım. Zor bir maç olacak ama kazanmamız gereken ve kazanacağımıza inandığımız bir maç. Kanatları etkili kullanın. Kanat organizasyonlarında istediğimiz seviyede değiliz ama bu maçta bunu üst seviyeye çıkarmamız gerek. Gol yememeliyiz. Böylesine deplasmanlarda yenilen bir gol oyunumuzun tüm dengesini değiştirebilir” dediği öğrenildi.