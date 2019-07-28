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Haberler İspanya La Liga303 milyon Euro‘luk fiyasko
28.07.2019 - 12:56| Sabah

303 milyon Euro‘luk fiyasko

Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra Real Madrdi transfere tam 303 milyon Euro harcayıp, yenilenmişti. Ancak hazırlık maçında Atletico Madrid’ten yenilen 7 gol değişen bir şey olmadığını gösterdi.

303 milyon Euro‘luk fiyasko

Transferın yıldızı Real Madrid New York'ta dağıldı... Eden Hazard ve Jovic gibi isimlere toplam 303 milyon Euro harcayan eflatunbeyazlılar, ezeli rakibi Atletico Madrid ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı maçı 7-3 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Daha ilk yarım saatte 4-0 geriye düşen, devreyi 5-0 yenik kapatan Real Madrid, skor 7-1 olduktan sonra bulduğu iki golle ancak farkı azaltabildi. Diego Costa 63. dakikada kırmızı görene kadar tam 4 gol attı. Atletico'nun 120 milyon Euro'ya aldığı 19'luk yıldızı Joao Felix de golle buluşurken Real'in büyük umutlarla transfer ettiği Hazard yine kiloları ile eleştiri konusuydu. Jovic'in sakatlığı ise bir başka yıkımdı. Teknik direktör Zidane takımından endişe duymadığını ama skorun yaralayıcı olduğunu belirterek, "Biz dostluk maçı oynadık onlar oynamadı" dedi ve skoru unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.

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