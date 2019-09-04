31 yıl sonra dev kalabalık

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao’ya Atatürk Havaalanı’nda yapılan karşılama, tüm dünyanın ilgisini çekti. Reuters’in abonelerine 25 bin kişilik bir karşılama gerçekleştiğini duyurmasının ardından, bu kalabalık da büyük yankı uyandırdı.

Ancak bu karşılamanın bir dünya rekoru olmadığı 31 yıl önce yaşananlarca tespit edildi. Yunan ekibi Olympiakos’un 1988 yılında Lajos Detari’yi kadrosuna kattığı dönemde Macar oyuncuyu karşılamak için Pire’de 50 bin kişi toplandığı belirlendi. 10 numara oynayan Detari, Olympiakos’ta 67 maçta 37 gol kaydetmişti.

İşte 1988'deki rekor kalabalık: