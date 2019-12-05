‘4 maçı kazanırsak lider oluruz’

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Fenerbahçeli Deniz Türüç hem kendini hem de takımını değerlendirdi, ilk yarıyı lider bitirme umutları bulunduğunu dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta iki gol, iki de asisti bulunduğunu hatırlatan sarı-lacivertli futbolcu, “Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğinde ister istemez kim olursa olsun bir alışma süreci yaşıyor. Takımın havası gerçekten çok iyi. Keşke daha fazla puanımız olsaydı... “Geçen hafta Göztepe’yi yenebilirdik. Hakem sağ olsun. Oynadığım ilk 6 maçta 4 gol, 5 asistim olabilirdi. Bir şutum direkten döndü, bir golüm ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, yaptığım ortalarda Vedat ile Miha Zajc iki üç gol kaçırdı. Benim adıma bir şanssızlık oldu. Bu goller ve asistler olsaydı hiç kimse bana inişli çıkışlı bir grafik sergiledi diyemezdi” yorumunu yaptı.

Oynamadığı her maçta üzüldüğünü, bunu da belli ettiğini dile getiren Deniz, “Bir futbolcu oynamadığı zaman hayal kırıklığı yaşamazsa o zaman problemdir. Kavga çıkarmazsan oyundan çıktığında üzülmezsen, problem orada” ifadesini kullandı.

Gelecekle ilgili tahminde bulunan Fenerbahçeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen sene Galatasaray 8 puan geriden geldi. Liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Biz takım halinde iyi oynamaya, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum.”

EURO 2020’yi de yorumlayan Deniz Türüç, “Avrupa Şampiyonası’na gidecek milli takımda olmak için artık kavga edeceğiz. Oraya gidecek milli takımda yer almalıyım. Nasıl yer alacağım bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım. Hedefim önce Fenerbahçe ile şampiyonluk, ondan sonra ay-yıldızlı takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek, ondan sonrası Allah kerim” diye konuştu.