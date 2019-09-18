4 milyarlık macera

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda herkesin yakından takip ettiği iki büyük organizasyon; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan yeniden başladı. UEFA’nın resmi sitesinde; iki kupada yer alan 80 takımla ilgili tüm detaylar sıralı halde verildi. İstatistik bilgilerin sunulduğu araştırmada, ilginç rakamlar göze çarptı. Sezona ışık tutacak bu bilgilerle 80 takım hakkında farklı ve özel bir dosya ortaya kondu. Araştırmada en çok transfer çalışmaları ve bütçelerine yer verildi.

Buna göre; yaz transfer döneminde 80 kulübün toplam transfer harcaması 3 milyar 980 milyon euroyu buldu. Bu bir rekor olarak kayıtlara geçerken, kulüplerin kazandıkları para ise 3 milyar 720 milyon olarak gösterildi.

Gençlere yatırım

Kulüpler ağırlığı forvet ve stoperlere verildi. Yüzde 70 oranında forvet ve defans oyuncusu alınırken, 80 kulübün yüzde 58’i tüm dünyada transfere en çok para harcayan kulüpler oldu. Yine 80 kulübün yüzde 43’ü kulüp rekorlarını kıran transferle yaptı.

21 ile 24 yaş arası futbolculara yapılan harcama da yüzde 47 oranıyla dikkat çekti. 28 yaş üstü oyuncu transferlerinin oranı sadece yüzde 7’de kaldı.

Büyük statlar

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yer alan 80 kulübün stat ortalamaları da dikkat çekiyor. Ortaya konan verilere göre; 80 takımın stat kapasite ortalaması 41 bin 278 kapasiteyi buldu. 24 takımın stat kapasitesi ise 50 bini aşıyor. Barcelona’nın stadı Camp Nou 98 bin 769 kapasiteyle ilk sırada...

Öte yandan, 80 kulübün son 1 senede tesislerine ve statlarına yaptıkları yatırımın toplam maliyeti 971 milyon euro oldu.

Şampiyonlar Ligi farkı

Grup aşamalarında kulüplerin kazanacağı paralar turnuvalara göre bölündü. 80 kulübe grup aşamasında toplamda 2.5 milyar euro ödenecek. Ancak burada Şampiyonlar Ligi öne çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer alan 32 takıma verilecek tutar 1.9 milyar euro olurken, Avrupa Ligi’ndeki 64 takıma grup aşamasında sadece 600 milyon euro kalacak.

Hocalar 50’nin altında

Avrupa’nın iki büyük turnuvasında 80 takımda görev yapacak teknik direktörlerin yaş ortalamasında ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Yapılan araştırmada ortalamanın yüzde 48.6 olduğu ifade edildi.

50 yaşın altına düşen bu rakamla beraber gençleşen teknik adamlar öne çıktı. Ayrıca son 1 yılda, 80 kulübün yüzde 50’si teknik adam değişikliğine gitti. Sadece yüzde 6’lık bir dilim 5 yıldır aynı görevinde bulunan teknik adamlardan oluşuyor.

Kulüplerin yüzde 38’i de yabancı teknik direktörlerle çalışıyor.

6 tane Portekizli teknik adam turnuvada görev alırken, Türkiye, İspanya ve Ukrayna’dan dörder antrenör görev yapacak. İki turnuvada yalnızca bir tane İngiliz teknik direktörün olması da bir diğer ilginç detay...