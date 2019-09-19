19.09.2019 - 08:00 |
400 euroya bilet
Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Club Brugge'le Belçika'da karşılaşan Galatasaray'ın taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak için fahiş rakamlar ödedi.
Galatasaray taraftarı için ayrılan bin 370 biletin tamamı günler öncesinden tükenirken, Almanya başta olmak üzere çevre ülkelerden gelen birçok gurbetçi taraftar stada girmek için fahiş rakamlar ödedi. Sarı-kırmızılıların yer aldığı ve 150 eurodan satışa çıkan deplasman tribünü biletlerinin maça saatler kala 300-400 euroya (2500 TL) alıcı bulduğu ifade edildi.