Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray400 euroya bilet
19.09.2019 - 08:00 |

400 euroya bilet

Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Club Brugge'le Belçika'da karşılaşan Galatasaray'ın taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak için fahiş rakamlar ödedi.

400 euroya bilet

Galatasaray taraftarı için ayrılan bin 370 biletin tamamı günler öncesinden tükenirken, Almanya başta olmak üzere çevre ülkelerden gelen birçok gurbetçi taraftar stada girmek için fahiş rakamlar ödedi. Sarı-kırmızılıların yer aldığı ve 150 eurodan satışa çıkan deplasman tribünü biletlerinin maça saatler kala 300-400 euroya (2500 TL) alıcı bulduğu ifade edildi.

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Sıradaki Haber