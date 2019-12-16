60 milyon euroluk detay! Başakşehir...

Celal Umut Eren/Skorer - Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında devam eden tek Türk takımı olarak gurur kaynağı olurken, rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi, son 32 turunda Portekiz’den Sporting ile eşleşen turuncu-lacivertliler, son 16 yolunda iyi bir rakiple eşleşti.

Portekiz Ligi’nde 13 hafta sonunda 23 puan toplayarak, 4. sırada kalan Sporting, Avrupa Ligi’nde D Grubu’nda Avusturya ekibi LASK Linz’in arkasında 12 puanla ikinci sırada kalmıştı.

Portekiz temsilcisinin kadrosunda Medipol Başakşehir’i en çok ilgilendiren isim 60 milyon euro değerindeki Bruno Fernandes olacak. Zira 25 yaşındaki futbolcu ofansif orta saha olarak takımının skor üretiminde kilit noktada. Modern bir orta saha olan Bruno Fernandes, çift yönlü futbolu ve her iki ayağını da kullanmasıyla önlem alınması gereken bir tehdit. Zaten 20 maçta bulduğu 12 gol de kayda değer. Gelecek sezon Premier Lig’e göz kırptığı biliniyor.

43 yaşındaki teknik adam Silas, genelde 4-3-3 formasyonunu tercih ediyor. Silas, Okan Buruk’la karşılaştırıldığında benzer profilde bir isim. İki teknik adam da kendini geliştirmeye çalışıyor. Eski Liverpool’lu stoper Coates ve Barcelona’dan bilinen Mathieu’lu defans hattında eski Fenerbahçeli Luis Neto da var.

Ayrıca orta sahada defansif rolü alan 20 yaşındaki Idrissa Doumbia’ya da dikkat etmek gerek. Hücum hattında potansiyelli gençleri olan Sporting’de, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli hücumcu Luciano Vietto da herkesin beğendiği bir isim. esas hedefin Avrupa Ligi olduğu da Portekiz basınında da dile getiriliyor.

Zira ligde yarışın çetin geçmesinden dolayı Avrupa Ligi’nde en azından yarı final seviyesini kovalamak istiyorlar. Bu nedenle Başakşehir karşısında ideal 11’le sahada olacaklar.