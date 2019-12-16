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16.12.2019 - 11:40 | | Emre SAÇLI / SALİHLİ, (DHA)

9 kırmızı kartlı maç tatil edildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol'u karşı karşıya getiren maç, ev sahibi 2-0 öndeyken yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 kırmızı kart nedeniyle yarıda kaldı.

9 kırmızı kartlı maç tatil edildi

 Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Kemal Ögen, Vedat Güneş ve Cem Mustafa Akpınar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 28'inci dakikada Mustafa Çay'ın attığı golle ile Salihli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Furkan Çarkçı'nın attığı gol ile ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan'a Aliağa Futbol'un kalecisi Onur Nazmi Terzioğlu saldırdı. Bu anları fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Birimi'nde görevli Murat Muzaklar, Aliağalı Güray Kula, Emre Balak ve yedek oyuncular tarafından darp edince saha iyice karıştı.

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İki takım futbolcuları saha içinde birbirine girirken olayları güvenlik güçleri önlemeye çalıştı. Hakem Kemal Ögen, olayların yatışmasının ardından soyunma odasına gidip bir süre sonra maçı tatil etti. Olaylar sonrası hakemin, Salihli Belediyespor'dan Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin ile Aliağa Futbol'dan Aykut Geçmen, Necati Önal, Emre Balak, Özkan Yılmaz, Güray Kula ile Enes Yıldırım olmak üzere toplam 9 futbolcuya kırmızı kart verdiği, sahada yeterli futbolcu kalmadığı için de maçı tatil ettiği öğrenildi. Aliağalı futbolcular tarafından darp edilen Murat Muzaklar, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, kendisine saldıran futbolculardan şikayetçi oldu. Olaylar sonucu ev sahibinden 3, konuk ekipten 6 futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

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