9 puanlık hafta

Fenerbahçe, Süper Lig’de 9. haftada kritik bir mücadeleye çıkıyor. Konyaspor’u ağırlayacak sarı-lacivertliler, Kadıköy’de çok önemli bir sınav verecek. 9. haftalar itibarıyla Beşiktaş ile Galatasaray ve Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.



Fenerbahçe bugün maça çıkarak, rakiplerinden önce oynayacak. Konyaspor karşısında alınacak 3 puan, gelecek haftalar açısından büyük önem taşıyacak. Zira üst sıraları hedefleyen Beşiktaş-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor maçları adeta altın bir tepsi sunacak. Kendi maçından galibiyetle ayrılması halinde Ersun Yanal ve ekibi, rakiplerinin puan kayıplarından da faydalanacak. Ayrıca yine üst sıralarda tutunmaya çalışan Konyaspor’un da önü kesilmiş olacak.

Rakip Aykut Kocaman

Sarı-lacivertli takım ligde galibiyet serisi ararken, rakip özel bir isim olacak. Fenerbahçe tarihinin efsane futbolcularından ve teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, Kadıköy’e rakip olarak geliyor.

Son olarak 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran Kocaman, daha önce 13 kez rakip oldu. Kocaman, İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor ve Konyaspor ile eski takımının karşısına çıktı.

Kruse’den kötü haber

Fenerbahçe’ye Alman futbolcusu Max Kruse’den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada önceki gün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle dünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kruse’nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Alman futbolcunun en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması, Kasım ayında oynanacak milli maçların ardından hazır duruma geleceği bildirildi.