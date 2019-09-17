Fenerbahçe’nin savunması, herkes yerinde oynasa dahi, tabiri caizse muhallebi gibi; bir de sol bek, sağ bek ve stoperlerden biri eksik olunca ortaya dünkü gibi trajikomik bir manzara çıktı. Bu cümle ne kadar söylense az: “Sadık veya Serdar, ne kadar hata yaparsa yapsın Jailson’dan daha iyi stoperdir; çünkü stoperdir.

Alanyaspor’un üçüncü golünden önce Ozan Tufan, ayağındaki topla, yüzü kendi kalesine dönükken sağa yani kendi kalesine yani tehlikeli alana dönüyor. Halbuki o pozisyonda sola dönse, topu kaptırsa dahi pozisyon bu kadar vahim bir hal almayacaktı; klasik bir yerinde oynamayan oyuncu hatası.

Yenilgiden sonra Ersun Yanal daha ziyade ilk on biri, oyun planı ve oyuncu değişiklikleri ile ilgili eleştirildi. Fakat bunların ötesinde ve öncesinde onun ve Komoli’nin kadro yapılanmasını eleştirmek gerek. Zira Fenerbahçe kadrosunda sol bek yedeği yok, sol stoper yok, geçen sezon transfer edilen stoperler forma şansı bulamıyor, Adil Rami nerelerde?

Velhasıl futbol, kimi nereye koyarsanız istediğiniz sonucu alabileceğiniz veya sadece istemekle sonuca varabileceğiniz kadar basit bir oyun değil. Tıpkı hayat gibi futbolun da kurallarına uyanlar amacına ulaşıyor. Umarım Ersun Yanal da inadından vazgeçer ve Jailson’u bir kez daha stoperde, Ozan’ı da bekte görmeyiz.

Alanyaspor

Maçları genellikle büyük takımlar açısından değerlendiriyoruz ama Erol Bulut’un Alanyaspor’undan bahsetmemek olanaksız. Müthiş oynamıyorlar, hatta ilk yarıda oyunu kendi yarı alanlarında kabul edip öncelikle yememeyi düşünmeleri ister istemez Fenerbahçe’yi oyunun hâkimi kıldı fakat geriye düştükten sonra biraz yüklenince golü bulmakta hiç zorlanmadılar. Sanıyorum maçtan önce Bulut, Fenerbahçe’nin etkili tarafı olan hücumunu çok adamla etkisiz hale getirip, yumuşak savunmasına karşı şekilde gol bulmayı planlamıştı. Bu plan, düşünülen seyirde olmasa da sonuçta amacına ulaştı.

Alanyaspor, oyuncu kalitesi olarak Fenerbahçe’den daha iyi değil fakat çok uyumlu ve bilinçliler. Bu da büyük bir teknik direktör marifeti. Erol Hoca geçen sezon Malatyaspor’da elde ettiği başarının üzerine koyarak, açık olmasını dilediğim yoluna devam ediyor.

Kural hatası

Dünden beri, Altay’ın onunu başlattığı anda Sisse’nin ceza sahasında oluşu ve Alanyaspor’un ilk golünden önce atılan tacın el değiştirmesine gerek olup olmaması konularında her kafadan bir ses çıkıyor ve Fenerbahçe konuyu TFF’ye taşıdığı için bu seslere ilişkin son sözü federasyon verecek. Kural kitabına göre, bir kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncuların, kendilerine avantaj sağlamayacak şekilde ceza sahası dışında bulunmaları ve bir taç tekrar ediliyorsa, bu tacın diğer takım tarafından kullanılması gerekiyor. Burada sorular Sisse’nin kendisine gerçekten avantaj sağlayıp sağlamadığı ve hakemin taç atışının tekrarına hükmedip etmediği. Karar sizin olsun.

can.nizamoglu@gmail.com