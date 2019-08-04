04.08.2019 - 13:36| Ä°STANBUL (AA)
A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Fransa'ya gitti
2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel turnuvaya katÄ±lmak Ã¼zere Fransa'ya gitti.Â
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Turnuvada ev sahibi Fransa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Tunus ile karÅŸÄ±laÅŸacak ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan kalkan uÃ§akla bu Ã¼lkeye hareket etti.
Milliler, Pau kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek turnuvada yarÄ±n TSÄ° 21.30'da Fransa, 6 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ de TSÄ° 20.00'de Tunus ile karÅŸÄ±laÅŸacakÂ
Ã‡in'de 31 AÄŸustos-15 EylÃ¼l tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nda milli takÄ±m, E Grubu'nda ABD, Ã‡ekya ve Japonya ile mÃ¼cadele edecek.
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