Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolA Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu
14.08.2019 - 15:20| İSTANBUL (AA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için yarın Yunanistan'a gidecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

 

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

18.00 Sırbistan-Türkiye 

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye 

18 Ağustos Pazar: 

18.00 Türkiye-İtalya

Kadro 

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek: Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Dani Alves'den şok hareket!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

Sıradaki Haber