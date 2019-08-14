A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 Ağustos Pazar:

18.00 Türkiye-İtalya

Kadro

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek: Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.