Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımA Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta
23.09.2019 - 18:00 | | İSTANBUL (AA) -

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk'la yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.

Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Doğuş Balbay: 'Hedefimiz bu sene sezonu kupayla açmak'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Sıradaki Haber