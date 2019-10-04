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04.10.2019 - 22:10 |

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu

2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile karÅŸÄ±laÅŸacak A Milli TakÄ±m, 7 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da toplanacak.Â

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu

2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karÅŸÄ±laÅŸacak A Milli TakÄ±m, 7 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da toplanacak.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ'in aday kadroya davet ettiÄŸi futbolcular, Riva'daki TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.Â 

Åženol GÃ¼neÅŸ, aynÄ± gÃ¼n saat 14.00'te tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.Â 

A Milli TakÄ±m, Arnavutluk maÃ§Ä± Ã¶ncesindeki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Riva'da yapacak.Â 

Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.30'da tesislerde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, Arnavutluk maÃ§Ä±nÄ±n son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da aynÄ± gÃ¼n saat 18.00'de gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â 

TÃ¼rkiye-Arnavutluk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 11 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ Ãœlker StadÄ±'nda saat 21.45'te baÅŸlayacak ve TRT 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.Â 

A Milli TakÄ±m, Fransa ile Saint-Denis ÅŸehrinde oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in 13 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ uÃ§akla saat 11.45'te bu Ã¼lkenin baÅŸkenti Paris'e hareket edecek. AynÄ± gÃ¼n Åženol GÃ¼neÅŸ ve bir milli futbolcu, TSÄ° 19.30'da Stade de France'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Milli takÄ±m, bu mÃ¼sabaka Ã¶ncesindeki son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da TSÄ° 21.00'de yapacak.Â 

Fransa-TÃ¼rkiye karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 14 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 21.45'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

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