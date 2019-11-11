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11.11.2019 - 22:26 | | AA

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Stokes kadrodan çÄ±kartÄ±ldÄ±

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Kiah Stokes, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Stokes kadrodan çÄ±kartÄ±ldÄ±

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Kiah Stokes, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â 

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FIBA 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 KasÄ±m'da SÄ±rbistan ve 17 KasÄ±m'da Litvanya ile oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda Stokes'un ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± formayÄ± giyemeyeceÄŸi belirtildi.

    A Milli TakÄ±m, Ä°zlanda ve Andorra hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
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