11.11.2019 - 22:26 | | AA
A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Stokes kadrodan çÄ±kartÄ±ldÄ±
A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Kiah Stokes, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â
A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nda Kiah Stokes, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FIBA 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 KasÄ±m'da SÄ±rbistan ve 17 KasÄ±m'da Litvanya ile oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda Stokes'un ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± formayÄ± giyemeyeceÄŸi belirtildi.