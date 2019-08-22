A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu’nda oynayacak.

Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva statüsü

24 takım 6’şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül’de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.

Şampiyon Ankara'da belli olacak

4 Eylül’deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003’ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye’de belirlenecek. 7 Eylül’de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül’de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:

Yarın

14.30 Fransa - Bulgaristan

17.00 Sırbistan - Finlandiya

20.00 Türkiye - Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi

17.00 Fransa - Yunanistan

19.30 Türkiye - Finlandiya

25 Ağustos Pazar

17.00 Bulgaristan - Sırbistan

19.30 Yunanistan - Finlandiya

26 Ağustos Pazartesi

17.00 Fransa - Sırbistan

19.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos Salı

17.00 Finlandiya - Fransa

19.30 Yunanistan - Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba

17.00 Sırbistan - Yunanistan

19.30 Türkiye - Fransa

29 Ağustos Perşembe

17.00 Bulgaristan - Finlandiya

19.30 Türkiye - Sırbistan