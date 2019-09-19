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19.09.2019 - 12:55 | | ANKARA (AA)

A Milli Takım 36. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi.

A Milli Takım 36. sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti.

Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.

1-Belçika-1752 

2-Fransa-1725 

3-Brezilya-1719 

4-İngiltere-1662 

5-Portekiz-1643 

6-Uruguay-1639 

7-İspanya-1631 

8-Hırvatistan 1625 

9-Kolombiya-1622 

10-Arjantin-1614 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
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