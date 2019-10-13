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13.10.2019 - 12:11 | | İSTANBUL (AA)

A Milli Takım, Paris'e uçtu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti.

A Milli Takım, Paris'e uçtu

Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de aynı statta gerçekleştirecek.

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