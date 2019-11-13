13.11.2019 - 19:38 | | Senad Ok/Skorer
A Milli Takım'a Emre müjdesi! Takımla çalıştı
Kaptan Emre Belözoğlu'nun kritik İzlanda maçı öncesi takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Kritik İzlanda maçı öncesi A Milli Takımımız'da Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor... Tecrübeli futbolcu bu akşam takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı açıklamada düzenlediği basın toplantısında "Kaptan Emre iyi durumda, iyi çalışıyor. Başlayıp başlamayacağıma henüz karar vermedim" açıklamasını yaptı.